أكثر من 49 ألف حاج تلقوا الرعاية الصحية بالمدينة المنورة

تلقى أكثر من 49 ألف حاج خدمات الرعاية الطبية في المنشآت والمراكز الصحية الموسمية في المدينة المنورة منذ بداية شهر ذي القعدة، وذلك ضمن الخدمات الشاملة التي هيأتها الوزارة للعناية بضيوف الرحمن ورعايتهم خلال فترة وجودهم في المدينة المنورة.

خدمات الرعاية الصحية للحجاج

وبينت وزارة الصحة أن 43445 حاجاً تلقوا خدمات الرعاية الصحية في المراكز الصحية الموسمية المجاورة للمسجد النبوي ومحيط المنطقة المركزية، في حين استقبلت أقسام الطوارئ في المستشفيات 5654 مراجعاً من ضيوف الرحمن منذ مطلع شهر ذي القعدة، فيما أجريت 6 عمليات قلب مفتوح و88 عمليات قسطرة قلبية و76 عملية جراحية أخرى، إلى جانب 134 جلسة لغسيل الكلى، بينما استفاد 192552 من ضيوف الرحمن من خدمات التثقيف والتوعية الصحية المقدمة لهم في مواقع وجودهم في الفنادق ودور الإيواء وحافلات النقل الترددي والمنشآت الصحية والعامة .

وأشارت “الصحة” أن تلك الخدمات الطبية تشكّل إحدى أبرز الخدمات التي تحرص الحكومة الرشيدة على تهيئتها وفق أعلى معايير الجودة وتوفيرها على مدار الساعة في جميع منافذ الوصول والمغادرة الجوية والبرية خلال موسم الحج ودعمها بالكوادر الطبية وتقديم خدمات التوعية والتثقيف والإرشاد الصحي الميداني للحجاج والزائرين ورعايتهم خلال فترة وجودهم في المدينة المنورة قبل وبعد أداء فريضة الحج.

الحجاج المتوفين

يذكر أن قافلة” الصحة ” انطلقت يوم أمس السبت لنقل الحجاج المنومين في مستشفيات المدينة المنورة إلى مستشفى جبل الرحمة في عرفات عبر أسطولًا متكاملًا يتكون من 16 سيارة إسعاف مزودة بجميع التجهيزات الطبية المتكاملة، مع تواجد فريق طبي متخصص مكون من 83 ممارسًا متخصصًا من أطباء وتمريض ومسعفين إلى جانب 4 سيارات إسعاف متمركزة على طريق الهجرة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، وسيارتي إسعافات العناية المركزة إضافة إلى 5 إسعافات مساندة وكابينة أكسجين متكاملة، وورشة إسعافات متنقلة وحافلة لنقل مرافقي المرضى.