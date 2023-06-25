Icon

تجهيز 11 مركزًا لخدمة الحجاج بالرياض Icon وظائف إدارية شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون Icon القبض على مواطن دفع 30 ألف ريال لتبديل عينات إثبات نسب Icon فوز حزب ميتسوتاكيس بفارق كبير في الانتخابات البرلمانية باليونان Icon السديس: هدفنا الوصول إلى نصف مليار مستفيد لإيصال رسالة السعودية التسامحية للعالم Icon فينيسيوس جونيور يحسم مصيره مع ريال مدريد Icon حاج فلسطيني: حلم الـ30 عامًا تحقق والخدمات تفوق التوقعات Icon نجم برشلونة السابق على رادار الاتفاق Icon أكثر من 49 ألف حاج تلقوا الرعاية الصحية بالمدينة المنورة Icon نزاهة تباشر 19 قضية لضابطي صف وموظفين ومقيمين تورطوا بعدة جرائم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن الخدمات الشاملة للعناية بضيوف الرحمن

أكثر من 49 ألف حاج تلقوا الرعاية الصحية بالمدينة المنورة

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٠ مساءً
أكثر من 49 ألف حاج تلقوا الرعاية الصحية بالمدينة المنورة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تلقى أكثر من 49 ألف حاج خدمات الرعاية الطبية في المنشآت والمراكز الصحية الموسمية في المدينة المنورة منذ بداية شهر ذي القعدة، وذلك ضمن الخدمات الشاملة التي هيأتها الوزارة للعناية بضيوف الرحمن ورعايتهم خلال فترة وجودهم في المدينة المنورة.

قد يهمّك أيضاً
الصحة: أكثر من 60 ألف حاجٍّ يتلقَّون الخدمات العلاجية

الصحة: أكثر من 60 ألف حاجٍّ يتلقَّون الخدمات العلاجية

مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن

مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن

خدمات الرعاية الصحية للحجاج

وبينت وزارة الصحة أن 43445 حاجاً تلقوا خدمات الرعاية الصحية في المراكز الصحية الموسمية المجاورة للمسجد النبوي ومحيط المنطقة المركزية، في حين استقبلت أقسام الطوارئ في المستشفيات 5654 مراجعاً من ضيوف الرحمن منذ مطلع شهر ذي القعدة، فيما أجريت 6 عمليات قلب مفتوح و88 عمليات قسطرة قلبية و76 عملية جراحية أخرى، إلى جانب 134 جلسة لغسيل الكلى، بينما استفاد 192552 من ضيوف الرحمن من خدمات التثقيف والتوعية الصحية المقدمة لهم في مواقع وجودهم في الفنادق ودور الإيواء وحافلات النقل الترددي والمنشآت الصحية والعامة .

وأشارت “الصحة” أن تلك الخدمات الطبية تشكّل إحدى أبرز الخدمات التي تحرص الحكومة الرشيدة على تهيئتها وفق أعلى معايير الجودة وتوفيرها على مدار الساعة في جميع منافذ الوصول والمغادرة الجوية والبرية خلال موسم الحج ودعمها بالكوادر الطبية وتقديم خدمات التوعية والتثقيف والإرشاد الصحي الميداني للحجاج والزائرين ورعايتهم خلال فترة وجودهم في المدينة المنورة قبل وبعد أداء فريضة الحج.

الحجاج المتوفين

يذكر أن قافلة” الصحة ” انطلقت يوم أمس السبت لنقل الحجاج المنومين في مستشفيات المدينة المنورة إلى مستشفى جبل الرحمة في عرفات عبر أسطولًا متكاملًا يتكون من 16 سيارة إسعاف مزودة بجميع التجهيزات الطبية المتكاملة، مع تواجد فريق طبي متخصص مكون من 83 ممارسًا متخصصًا من أطباء وتمريض ومسعفين إلى جانب 4 سيارات إسعاف متمركزة على طريق الهجرة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، وسيارتي إسعافات العناية المركزة إضافة إلى 5 إسعافات مساندة وكابينة أكسجين متكاملة، وورشة إسعافات متنقلة وحافلة لنقل مرافقي المرضى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أزمة النزوح في السودان تتفاقم بسبب الصراع
العالم

أزمة النزوح في السودان تتفاقم بسبب الصراع

العالم
مزايا ثورية في تحديث iOS 17 الجديد لهواتف آيفون
آخر الاخبار

مزايا ثورية في تحديث iOS 17 الجديد...

آخر الاخبار
لقطات لجريان سيل شعيب البكر بمحافظة الحريق
السعودية اليوم

لقطات لجريان سيل شعيب البكر بمحافظة الحريق

السعودية اليوم
بيدرو إيمانويل يقترب من البقاء مع الخليج
الرياضة

بيدرو إيمانويل يقترب من البقاء مع الخليج

الرياضة
تعليم النماص يقيم معرضًا توعويًا بأضرار المخدرات
السعودية اليوم

تعليم النماص يقيم معرضًا توعويًا بأضرار المخدرات

السعودية اليوم
رونالدو يتقدم قائمة البرتغال لتصفيات يورو 2024
الرياضة

رونالدو يتقدم قائمة البرتغال لتصفيات يورو 2024

الرياضة
مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها بتقديم أرقى الخدمات للحجاج
السعودية اليوم

مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها بتقديم...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود

حصاد اليوم