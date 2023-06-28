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قال متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، إن الوزارة تعاملت مع أكثر من 6500 حالة إجهاد حراري وضربات شمس بين الحجاج.
وتابع العبد العالي في مؤتمر صحفي للجهات المشاركة في موسم الحج، اليوم الأربعاء، أن المستشفى الافتراضي لحجاج بيت الله قدم 3500 خدمة صحية.
وأكد أن وزارة الصحة نتابع بعناية جميع الحالات التي تعرضت لـ الإجهاد الحراري، مشيرًا إلى تسخير الإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة.
ولفت إلى أنه تنويم أكثر من 4000 آلاف حالة من ضيوف الرحمن وما تزال تحت المتابعة الصحية.
فيديو | متحدث وزارة الصحة د. محمد العبد العالي: تنويم أكثر من 4000 آلاف حالة من ضيوف الرحمن وما تزال تحت المتابعة الصحية#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/mIwCcS2aGG
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 28, 2023