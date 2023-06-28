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المستشفى الافتراضي قدم 3500 خدمة صحية

أكثر من 6500 حالة إجهاد حراري وضربات شمس بين الحجاج

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٧ مساءً
أكثر من 6500 حالة إجهاد حراري وضربات شمس بين الحجاج
المواطن - فريق التحرير

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قال متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، إن الوزارة تعاملت مع أكثر من 6500 حالة إجهاد حراري وضربات شمس بين الحجاج.

3500 خدمة صحية

وتابع العبد العالي في مؤتمر صحفي للجهات المشاركة في موسم الحج، اليوم الأربعاء، أن المستشفى الافتراضي لحجاج بيت الله قدم 3500 خدمة صحية.

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وأكد أن وزارة الصحة نتابع بعناية جميع الحالات التي تعرضت لـ الإجهاد الحراري، مشيرًا إلى تسخير الإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة.

ولفت إلى أنه تنويم أكثر من 4000 آلاف حالة من ضيوف الرحمن وما تزال تحت المتابعة الصحية.

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