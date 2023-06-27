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أكثر من 73 مليون سلعة تموينية لضيوف الرحمن في عرفة ومزدلفة

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
أكثر من 73 مليون سلعة تموينية لضيوف الرحمن في عرفة ومزدلفة
المواطن - فريق التحرير

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صعدت وزارة التجارة أكثر من 73 مليون سلعة غذائية لضيوف الرحمن في مشعري عرفة ومزدلفة اليوم التاسع من ذي الحجة 1444هـ، حيث أشرفت الوزارة على ضمان توافرها لحجاج بيت الله الحرام.

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700 شاحنة

وصرحت الوزارة لـ 700 شاحنة نقل ترددي تحمل أكثر من 40 مليون و300 ألف عبوة ألبان وعصائر ومرطبات، وأكثر من 14 مليون و300 ألف رغيف مخبوزات، بالإضافة إلى أكثر من 867 ألف وجبة جاهزة، وأكثر من 17 مليون عبوة و200 ألف عبوة مياه، وأكثر من 336 ألف قالب ثلج.

تغطية مستمرة

وتواصل الفرق الميدانية للوزارة المنتشرة تغطية الحالة التموينية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة وذلك بالوقوف على منافذ البيع والتأكد من وفرة السلع والمنتجات الضرورية، ضمن خطتها لمواكبة تفويج الحجاج إلى منى صباح عيد الأضحى المبارك وذلك بالتعاون مع الجهات المشاركة في تنظيم موسم الحج.

بالإضافة إلى متابعة سلاسل الإمداد التمويني، والرقابة على جميع المنشآت التجارية ومنافذ البيع والمباسط في المشاعر للتحقق من امتثالها بأنظمة حماية المستهلك وضبط المخالفات التجارية.

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