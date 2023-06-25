قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للنقل صالح الزويد ، إن وزارة النقل والخدمات اللوجستية سخرت جهودها وإمكانياتها في موسم الحج لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، من بينها توفير ألف سكوتر كهربائي لنقل الحجاج من الجمرات للحرم المكي.

سكوتر للعام الثاني

وأشار الزويد في حديثه لـ “العربية”، إلى أن الهيئة العامة للنقل سخرت هذا العام ثلاث تجارب لتقنية النقل الحديثة بدءًا من نظارة الرأس الآلي وطيارة بدون طيار، بالإضافة إلى توفير سكوتر كهربائي والذي يقام للعام الثاني على التوالي.

وأضاف الزويد أنه تم توفير 1000 سكوتر كهربائي لنقل الحجاج من جسر الجمرات إلى الحرم المكي مساء يوم العيد.

ولفت إلى أن التقنية الحديثة سوف تختصر الوقت إلى 8 دقائق، لمسافة 2 كيلومتر، كما سيساهم في اختصار الوقت بنسبة 60% ويساعد في سرعة تنقل الحجاج، منوهًا أنهم قاموا بتوفير ثلاث فئات من السكوتر الحجاج لخدمة كبار السن والشباب.