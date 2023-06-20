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الخدمة تطلق في عامها الثاني

ألف سكوتر لخدمة الحجاج للعام الثاني على التوالي

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٩ مساءً
ألف سكوتر لخدمة الحجاج للعام الثاني على التوالي
المواطن - واس

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توفر الهيئة العامة للنقل، ألف سكوتر لخدمة الحجاج لتسهيل تنقلهم وتوفير خيارات نقل متعددة في موسم حج هذا العام 1444 هـ، وذلك للعام الثاني على التوالي بعد إطلاق الخدمة بشكل تجريبي خلال موسم حج العام الماضي 1443هـ.

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ألف سكوتر

وتهدف خدمة السكوتر الكهربائي في الحج إلى تحسين تجربة الحجاج، وتسهيل تنقلهم أثناء تأديتهم لهذه الشعيرة، وبما يضمن تقليص مدة التنقل خلال تحرك الحجاج، كما جرى تخصيص مسارات محددة معزولة عن حركة المشاة والمركبات، لتسهيل استخدامها والحفاظ على سلامة الحجاج، وذلك من خلال توفير ألف سكوتر لخدمة الحجاج هذا الموسم.

مسارات السكوتر

ويتكون مسار الخدمة من حارتين ذهاباً وإياباً، ويبلغ طوله «2 كم» تبدأ من محطة كدانة وحتى نفق محبس الجن، المؤدي إلى محطة باب علي بالمسجد الحرام.

ووفرت الهيئة فريقاً متخصصاً لهذه الخدمة لتوعية الحجاج بالطرق الصحيحة للاستفادة منها، كما تعمل الهيئة بشكل مستمر على تطويرها وتحسينها ووضع الاشتراطات اللازمة لها.

خيارات تنقل

يأتي ذلك ضمن دور الهيئة في توفير خيارات تنقل مختلفة ومتنوعة، وتبني التقنيات الحديثة والتنقل الذكي لقياس مدى ملاءمتها ومساهمتها في توفير تجربة تنقل مميزة لضيوف الرحمن وضمان تنقلهم وأدائهم للمناسك براحة واطمئنان.

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