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مع تصاعد اللهجة العدائية بين الصين وأوروبا

ألمانيا ترسل مدمرتين بحريتين إلى المحيطين الهادئ والهندي

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٤ مساءً
ألمانيا ترسل مدمرتين بحريتين إلى المحيطين الهادئ والهندي
المواطن- فريق التحرير

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أعلنت وزارة الدفاع في ألمانيا، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن إرسال مدمرتين بحريتين إلى منطقة المحيطين الهادئ والهندي في 2024.

تزايد اللهجة العدائية

وأكدت وزارة الدفاع الألمانية، أن إرسال مدمرتين إلى المحيط الهادئ ليس موجهًا ضد الصين، ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه اللهجة العدائية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، وبالتزامن مع انطلاق المفاوضات الأمنية في سنغافورة.

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وقالت وكالة رويترز إن الاجتماعات السرية شارك فيها مسؤولون من حوالي 20 جهازًا من أكبر أجهزة الاستخبارات في العالم.

لقاءات سرية

وأكدت رويترز أن المسؤولين عقدوا لقاءات سرية على هامش اجتماعات حوار شانغريلا الأمني، مضيفة أن هذه الاجتماعات تنظمها حكومة سنغافورة وتعقد سرًا في مكان منفصل إلى جانب القمة الأمنية منذ عدة سنوات، ولم يتم الكشف عن هذه الاجتماعات من قبل.

ألمانيا ترسل مدمرتين بحريتين إلى المحيط الهادئ والهندي

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز شاركت في الاجتماع السري ممثلة للولايات المتحدة في حين كانت الصين من بين الدول الأخرى الحاضرة، على الرغم من حالة التوتر بين القوتين الكبيرتين.

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