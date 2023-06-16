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يجمع بين إسبانيا وكرواتيا

ألماني يُدير نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٥ مساءً
ألماني يُدير نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023
المواطن - فريق التحرير

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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الجمعة، عن هوية حكم نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023، الذي سيجمع بين منتخبي إسبانيا وكرواتيا.

حكم المباراة النهائية

ومن المقرر أن يُقام نهائي دوري الأمم الأوروبية بين إسبانيا وكرواتيا، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب “دي جرولش فيسته” في هولندا.

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أبطال كأس العرب لكرة قدم الصالات قبل نهائي 2023

أبطال كأس العرب لكرة قدم الصالات قبل نهائي 2023

نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023
موعد النهائي – المصدر @UEFA

ويدير طاقم تحكيم ألماني بقيادة فيليكس زواير المباراة النهائية، ويساعده ستيفان لوب وماركو أشمولر، فيما سيكون السلوفاكي كروزليال حكمًا رابعًا.

وسيتولى ماركو فريتز مسؤولية حكم الفيديو المساعد “VAR”، وسيعاونه سفين جابلونسكي كمساعد أول، والإنجليزي ستيوارت أتويل كمساعد ثان.

الحكم الألماني فيليكس زواير
فيليكس زواير – المصدر realmadrid

تأهل إسبانيا وكرواتيا

وكان منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم قد نجح في التأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد فوزه على نظيره الإيطالي بهدفين مقابل هدف، فيما صعدت كرواتيا بعد تجاوز هولندا بنتيجة 4\2، في لقاء امتد إلى الوقت الإضافي.

منتخب كراوتيا
لاعبو كرواتيا – المصدر @HNS_CFF

أبطال دوري الأمم الأوروبية

وانطلقت بطولة دوري الأمم الأوروبية في عام 2018، وتحجز 3 منتخبات من خلالها بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس أوروبا 2024، من خلال ملحق بعد نهاية التصفيات الاعتيادية.

ونجح منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في الفوز بالنسخة الأولى بعد تجاوز هولندا بهدف دون رد، فيما حصدت فرنسا النسخة الثانية بعد الفوز على إسبانيا بهدفين مقابل هدف.

منتخب البرتغال بطل دوري الأمم
جانب من تتويج منتخب البرتغال

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