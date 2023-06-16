ألماني يُدير نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الجمعة، عن هوية حكم نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023، الذي سيجمع بين منتخبي إسبانيا وكرواتيا.

حكم المباراة النهائية

ومن المقرر أن يُقام نهائي دوري الأمم الأوروبية بين إسبانيا وكرواتيا، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب “دي جرولش فيسته” في هولندا.

ويدير طاقم تحكيم ألماني بقيادة فيليكس زواير المباراة النهائية، ويساعده ستيفان لوب وماركو أشمولر، فيما سيكون السلوفاكي كروزليال حكمًا رابعًا.

وسيتولى ماركو فريتز مسؤولية حكم الفيديو المساعد “VAR”، وسيعاونه سفين جابلونسكي كمساعد أول، والإنجليزي ستيوارت أتويل كمساعد ثان.

تأهل إسبانيا وكرواتيا

وكان منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم قد نجح في التأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد فوزه على نظيره الإيطالي بهدفين مقابل هدف، فيما صعدت كرواتيا بعد تجاوز هولندا بنتيجة 4\2، في لقاء امتد إلى الوقت الإضافي.

أبطال دوري الأمم الأوروبية

وانطلقت بطولة دوري الأمم الأوروبية في عام 2018، وتحجز 3 منتخبات من خلالها بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس أوروبا 2024، من خلال ملحق بعد نهاية التصفيات الاعتيادية.

ونجح منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في الفوز بالنسخة الأولى بعد تجاوز هولندا بهدف دون رد، فيما حصدت فرنسا النسخة الثانية بعد الفوز على إسبانيا بهدفين مقابل هدف.