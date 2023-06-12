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أمانة العاصمة المقدسة تعلن أسماء المرشحين على وظائفها

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٦ صباحاً
أمانة العاصمة المقدسة تعلن أسماء المرشحين على وظائفها
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن أسماء المرشحين (أكثر من 900 اسم) لعمل المقابلات الشخصية للوظائف الموسمية والمعلن عنها في وقت سابق، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة الاستعلام الموضحة أدناه.

الوظائف السابقة:

– مراقب.
– سائق.
– سائق معدات ثقيلة.

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للاستعلام (أكثر من 900 اسم):

أشارت أمانة العاصمة المقدسة، إلى أنه يمكن الاستعلام عن الوظائف من خلال الرابط التالي اضغط هنا

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