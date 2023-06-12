أمانة العاصمة المقدسة تعلن أسماء المرشحين على وظائفها

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن أسماء المرشحين (أكثر من 900 اسم) لعمل المقابلات الشخصية للوظائف الموسمية والمعلن عنها في وقت سابق، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة الاستعلام الموضحة أدناه.

الوظائف السابقة:

– مراقب.

– سائق.

– سائق معدات ثقيلة.

للاستعلام (أكثر من 900 اسم):

أشارت أمانة العاصمة المقدسة، إلى أنه يمكن الاستعلام عن الوظائف من خلال الرابط التالي اضغط هنا