أمانة العاصمة المقدسة تعلن أسماء المرشحين على وظائفها

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أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن أسماء المرشحين (أكثر من 900 اسم) لعمل المقابلات الشخصية للوظائف الموسمية والمعلن عنها في وقت سابق، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة الاستعلام الموضحة أدناه.
– مراقب.
– سائق.
– سائق معدات ثقيلة.
للاستعلام (أكثر من 900 اسم):
أشارت أمانة العاصمة المقدسة، إلى أنه يمكن الاستعلام عن الوظائف من خلال الرابط التالي اضغط هنا