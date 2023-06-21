أمانة القصيم تتابع الخطوات التشغيلية للمدينة الغذائية ببريدة  

تابعت أمانة القصيم مع المستثمر الخطوات التشغيلية للمدينة الغذائية بمدينة بريدة بمقره الجديد الذي نفذته أمانة المنطقة على مساحة 21500 متر مربع والذي سوف يتم الانتقال إليه بتاريخ 15-12-1444هـ.

المدينة الغذائية

وأشارت الأمانة بأن الدور الأرضي لمشروع المدينة الغذائية ببريدة البالغة مساحته 14000م2 يحتوي على 222 مبسطًا للخضار متوسط مساحة المبسط 10 أمتار مربعة و 22 محلا للفاكهة متوسط مساحة المحل 90 مترا مربعا شاملا غرفة التبريد لكل محل , و27 محلاً لبيع اللحوم بمتوسط مساحة المحل 35 مترا مربعا و 6 محلات لبيع الأسماك متوسط مساحة المحل 35 مترا مربعا و 24 محلا لبيع الدواجن متوسط مساحة المحل 40 مترا مربعا وغرف تبريد عمومية.

مواقع خدمات

إضافة لمواقع خدمات فيما يتكون الدور الأول والذي تبلغ مساحته 7500 متر مربع من دور الميزانين لمحلات الفاكهة ومحلات للإيجار عدد 35 محل وغرف إدارة و4 مطاعم.