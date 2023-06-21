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على مساحة 21500 متر

أمانة القصيم تتابع الخطوات التشغيلية للمدينة الغذائية ببريدة  

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٢ مساءً
أمانة القصيم تتابع الخطوات التشغيلية للمدينة الغذائية ببريدة  
المواطن - فريق التحرير

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تابعت أمانة القصيم مع المستثمر الخطوات التشغيلية للمدينة الغذائية بمدينة بريدة بمقره الجديد الذي نفذته أمانة المنطقة على مساحة 21500 متر مربع والذي سوف يتم الانتقال إليه بتاريخ  15-12-1444هـ.

المدينة الغذائية

وأشارت الأمانة بأن الدور الأرضي لمشروع المدينة الغذائية ببريدة البالغة مساحته 14000م2 يحتوي على 222 مبسطًا للخضار متوسط مساحة المبسط 10 أمتار مربعة و 22 محلا للفاكهة متوسط مساحة المحل 90 مترا مربعا شاملا غرفة التبريد لكل محل , و27 محلاً لبيع اللحوم بمتوسط مساحة المحل 35 مترا مربعا و 6 محلات لبيع الأسماك متوسط مساحة المحل 35 مترا مربعا و 24 محلا لبيع الدواجن متوسط مساحة المحل 40 مترا مربعا وغرف تبريد عمومية.

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مواقع خدمات

إضافة لمواقع خدمات فيما يتكون الدور الأول والذي تبلغ مساحته 7500 متر مربع من دور الميزانين لمحلات الفاكهة ومحلات للإيجار عدد 35 محل وغرف إدارة و4 مطاعم.

 

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