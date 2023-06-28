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للحد من الممارسات العشوائية على الطرق

أمانة جدة تزيل حظائر عشوائية وتصادر 54 رأس ماشية

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٢ مساءً
أمانة جدة تزيل حظائر عشوائية وتصادر 54 رأس ماشية
المواطن - فريق التحرير

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نفذت أمانة محافظة جدة حملة مكثفة على “الأحواش وزرائب الأغنام” الواقعة في نطاقي “بريمان” و”المليساء”والتي أسفرت عن إزالة 40 من الحظائر وتم ضبط العديد من المخالفات الصحية والبيئية, يأتي ذلك استمرارًا لجهودها في أعمال الرقابة لمنع المخالفات وتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية والحد من الظواهر السلبية على الطرق وداخل الأحياء السكنية.

جولات ميدانية

وأوضح مدير إدارة المسالخ وأسواق النفع العام رائد المطيري أن الفرق الرقابية بمشاركة بلدية بلدية المليساء الفرعية نفذت جولات ميدانية رصدت خلالها مسالخ عشوائية داخل “أحواش شعبية” بـ أحياء “الخمرة” تديرها عمالة مخالفة تقوم بذبح المواشي بطرق عشوائية في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات النظافة ولا تتبع وسائل السلامة الصحية الذبح، وجرى على إثر ذلك التحفظ على 54 رأس من الاغنام.

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40 حظيرة

وفي ذات السياق أزالت الفِرق الرقابية في بلدية بريمان الفرعية 40 من حظائر الأغنام العشوائية، ضمن نطاقها وذلك في إطار جهود الأمانة للحد من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء وإزالة المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي.

وثمّنت أمانة جدة تعاون المواطنين والمقيمين في تحسين الخدمات بالإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق بلدي أو عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.

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