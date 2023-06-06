Icon

لوكا مودريتش يتسبب في إحراج رئيس ريال مدريد Icon جامعة الطائف تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا Icon الأمن العام للمواطنين: احذروا مروجي الفوركس غير المرخص Icon التعليم تعلن موعد فتح التقديم على الترقيات عبر نظام فارس Icon لحظة قص الشريط وإعادة فتح السفارة الإيرانية بالرياض Icon رومانو: الهلال لم يُعدّل عرضه لضم ميسي Icon انتقادات واسعة لـ بثوث التيك توك والتونسي يرد: أهلكتمونا نحيبًا Icon تحذير: الإفصاح عن البيانات الشخصية عبر الهاتف يعرضك للاحتيال والمساءلة Icon تغريم شركتين 10 ملايين ريال لمخالفتهما نظام المنافسة Icon الحبتور: أتمنى تخصيص الأندية الإماراتية أسوة بالسعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
بالمرتبة السابعة عبر منصة جدارات

أمانة منطقة المدينة المنورة تعلن عن وظائف شاغرة

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٥ صباحاً
أمانة منطقة المدينة المنورة تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة توفر وظائف بالمرتبة (السابعة) عبر منصة (جدارات)، للعمل في البلديات التابعة لها (بلدية محافظة ينبع، بلدية محافظة العيص، بلدية محافظة بدر، بلدية السويرقية، بلدية محافظة المهد)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مهندس مدني مساعد.
2- مهندس مساحة مساعد.

قد يهمّك أيضاً
لقطات من تتويج الاتحاد بـ دوري روشن

لقطات من تتويج الاتحاد بـ دوري روشن

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيسة الهند

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيسة الهند

المرتبة الوظيفية:

– السابعة.

أماكن العمل (الشروط والتفاصيل):
1- بلدية محافظة ينبع (تفاصيل).
2- بلدية محافظة العيص (تفاصيل).
3- بلدية محافظة بدر (تفاصيل).
4- بلدية السويرقية (تفاصيل).
5- بلدية محافظة المهد (تفاصيل).

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأربعاء بتاريخ 1444/11/18هـ الموافق 2023/06/07م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1444/11/25هـ الموافق 2023/06/14م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات تحبس الأنفاس لمواجهة تمساح في الشارع
غرائب

لقطات تحبس الأنفاس لمواجهة تمساح في الشارع

غرائب
برد كثيف على معظم المناطق السعودية
السعودية اليوم

برد كثيف على معظم المناطق السعودية

السعودية اليوم
لقطات لجريان سيل شعيب البكر بمحافظة الحريق
السعودية اليوم

لقطات لجريان سيل شعيب البكر بمحافظة الحريق

السعودية اليوم
سقوط مروج مخدرات في الرياض بحوزته أسلحة بيضاء
أخبار أمنية

سقوط مروج مخدرات في الرياض بحوزته أسلحة...

أخبار أمنية
بنزيما يحسم موقفه من عرض الاتحاد خلال ساعات
الرياضة

بنزيما يحسم موقفه من عرض الاتحاد خلال...

الرياضة
مشاهد ساحرة لحركة الغيوم في سماء أبها
السعودية اليوم

مشاهد ساحرة لحركة الغيوم في سماء أبها

السعودية اليوم
إجراءات دخول ريانة والقرني إلى محطة الفضاء الدولية تستغرق 100 دقيقة
السعودية اليوم

إجراءات دخول ريانة والقرني إلى محطة الفضاء...

السعودية اليوم
أمير تبوك مهنئاً الهلال بالفوز بكأس الملك: خالص التهاني والتبريكات
السعودية اليوم

أمير تبوك مهنئاً الهلال بالفوز بكأس الملك:...

السعودية اليوم