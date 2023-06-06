أمانة منطقة المدينة المنورة تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة توفر وظائف بالمرتبة (السابعة) عبر منصة (جدارات)، للعمل في البلديات التابعة لها (بلدية محافظة ينبع، بلدية محافظة العيص، بلدية محافظة بدر، بلدية السويرقية، بلدية محافظة المهد)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.