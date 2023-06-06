أمانة منطقة المدينة المنورة تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة توفر وظائف بالمرتبة (السابعة) عبر منصة (جدارات)، للعمل في البلديات التابعة لها (بلدية محافظة ينبع، بلدية محافظة العيص، بلدية محافظة بدر، بلدية السويرقية، بلدية محافظة المهد)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- مهندس مدني مساعد.
2- مهندس مساحة مساعد.
– السابعة.
أماكن العمل (الشروط والتفاصيل):
1- بلدية محافظة ينبع (تفاصيل).
2- بلدية محافظة العيص (تفاصيل).
3- بلدية محافظة بدر (تفاصيل).
4- بلدية السويرقية (تفاصيل).
5- بلدية محافظة المهد (تفاصيل).
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأربعاء بتاريخ 1444/11/18هـ الموافق 2023/06/07م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1444/11/25هـ الموافق 2023/06/14م.
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