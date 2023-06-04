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 عبر منصة جدارات

أمانة منطقة المدينة المنورة تعلن وظائف بالمرتبة السابعة

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٤ صباحاً
أمانة منطقة المدينة المنورة تعلن وظائف بالمرتبة السابعة
المواطن - واس

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أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة توفر وظائف بالمرتبة (السابعة) عبر منصة (جدارات)، للعمل في البلديات التابعة لها (بلدية محافظة ينبع، بلدية محافظة العيص، بلدية محافظة بدر، بلدية السويرقية، بلدية محافظة المهد)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مهندس مدني مساعد.
2- مهندس مساحة مساعد.

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المرتبة الوظيفية:

– السابعة.

أماكن العمل (الشروط والتفاصيل):
1- بلدية محافظة ينبع (تفاصيل).
2- بلدية محافظة العيص (تفاصيل).
3- بلدية محافظة بدر (تفاصيل).
4- بلدية السويرقية (تفاصيل).
5- بلدية محافظة المهد (تفاصيل).

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأربعاء بتاريخ 1444/11/18هـ الموافق 2023/06/07م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1444/11/25هـ الموافق 2023/06/14م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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