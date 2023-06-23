أمريكا تستضيف كأس العالم للأندية عام 2025

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن استضافة الولايات المتحدة الأمريكية لبطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي ستكون مكونة من 32 فريقًا.
وضمنت أندية “الأهلي المصري، مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، الهلال، مونتيري المكسيكي، ريال مدريد الإسباني، تشيلسي الإنجليزي، بالميراس البرازيلي، فلامنجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي” المشاركة في مونديال الأندية 2025″.
وكان الأهلي المصري تُوج بـ دوري أبطال إفريقيا 2021، الوداد المغربي تُوج بدوري أبطال إفريقيا 2022، الهلال تُوج بـ دوري أبطال آسيا 2021، مونتيري تُوج بدوري أبطال الكونكاكاف عام 2021، ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا عام 2022، تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا عام 2021، بالميراس البرازيلي بطل كوبا ليبرتادورس عام 2021، فلامنجو بطل كوبا ليبرتادورس عام 2022، سياتل الأمريكي بطل دوري أبطال الكونكاكاف عام 2022، مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا 2023″.
وستُلعب البطولة بمشاركة 32 فريقًا كل 4 أعوام حيث ستكون البداية من يونيو في عام 2025، حيث تنص لوائح مشاركة الأندية في كأس العالم للأندية عام 2025، بمشاركة أبطال القارات في آخر 4 سنوات بداية من عام 2021 إلى 2024، بجانب تحديد الأندية الأخرى المشاركة وفق تصنيفاتها ونتائجها في آخر 4 سنوات.