Icon

1483 زيارة للمتسوق الخفي لـ 60 مركزًا تجاريًّا خلال 2022 Icon الهلال يعلن عن قميصه للموسم الجديد Icon تعدُّد الألوان وأزياء الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج Icon قصة تعارف سيدتين من مصر وسوريا في الحرم المكي Icon أمريكا تستضيف كأس العالم للأندية عام 2025 Icon تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تتجاوز 55 مليون ريال Icon موظف سابق يقاضي تويتر Icon ترشيح الرياض للقب عاصمة التصميم العالمية لعام 2026 Icon روبن نيفيز يبكي أثناء توديعه جماهير وولفرهامبتون Icon دقائق وجيزة وسرعة إنجاز لمستفيدي طريق مكة في بنجلاديش Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

أمريكا تستضيف كأس العالم للأندية عام 2025

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٣ مساءً
أمريكا تستضيف كأس العالم للأندية عام 2025
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن استضافة الولايات المتحدة الأمريكية لبطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي ستكون مكونة من 32 فريقًا.

وضمنت أندية “الأهلي المصري، مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، الهلال، مونتيري المكسيكي، ريال مدريد الإسباني، تشيلسي الإنجليزي، بالميراس البرازيلي، فلامنجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي” المشاركة في مونديال الأندية 2025″.

قد يهمّك أيضاً
3 اختيارات تحسم مستقبل هازارد

3 اختيارات تحسم مستقبل هازارد

مكة المكرمة والخرج الأعلى حرارة اليوم بـ 44 مئوية

مكة المكرمة والخرج الأعلى حرارة اليوم بـ 44 مئوية

كأس العالم للأندية

وكان الأهلي المصري تُوج بـ دوري أبطال إفريقيا 2021، الوداد المغربي تُوج بدوري أبطال إفريقيا 2022، الهلال تُوج بـ دوري أبطال آسيا 2021، مونتيري تُوج بدوري أبطال الكونكاكاف عام 2021، ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا عام 2022، تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا عام 2021، بالميراس البرازيلي بطل كوبا ليبرتادورس عام 2021، فلامنجو بطل كوبا ليبرتادورس عام 2022، سياتل الأمريكي بطل دوري أبطال الكونكاكاف عام 2022، مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا 2023″.

وستُلعب البطولة بمشاركة 32 فريقًا كل 4 أعوام حيث ستكون البداية من يونيو في عام 2025، حيث تنص لوائح مشاركة الأندية في كأس العالم للأندية عام 2025، بمشاركة أبطال القارات في آخر 4 سنوات بداية من عام 2021 إلى 2024، بجانب تحديد الأندية الأخرى المشاركة وفق تصنيفاتها ونتائجها في آخر 4 سنوات.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم