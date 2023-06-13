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سيتم تعديل الدبابات المرسلة لكييف

أمريكا تعتزم تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٣ مساءً
أمريكا تعتزم تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب
المواطن - فريق التحرير

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قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن واشنطن تعتزم تزويد كييف بقذائف الدبابات التي تحتوي على اليورانيوم المنضب.

أسابيع من التشاور

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قائلة: يتوقع أن تقوم إدارة الرئيس الأمريكي بتزويد أوكرانيا بقذائف الدبابات التي تحتوي على اليورانيوم المستنفد وذلك بعد أسابيع من التشاور والتباحث حول كيفية تجهيز دبابات أبرامز التي ستقدمها واشنطن إلى كييف.

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وبحسب مصادر الصحيفة، لا توجد عوائق أمام الموافقة على توريد هذا النوع من الذخيرة لكييف.

وول ستريت أمريكا تعتزم تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت في تقريرها شهر مايو الماضي، نقلًا عن المتحدث باسم البنتاغون غارون غارن قوله إن نحو 200 جندي أوكراني بدأوا تدريبات مشتركة على الأسلحة في منطقة تدريب غرافينوير، كما بدأ تدريب 200 آخرين على إعادة تزويد الدبابات بالوقود وصيانتها.

إرسال 31 دبابة أبرامز

كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في مارس الماضي، أنها تخطط لإرسال 31 دبابة أبرامز من مخزونها إلى أوكرانيا بحلول الخريف.

ويذكر أن نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها سترسل ذخيرة خارقة للدروع تحتوي على يورانيوم منضب إلى كييف.

وول ستريت أمريكا تعتزم تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب

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