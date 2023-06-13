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أمريكا تنفي إجراء مناقشات مع إيران بشأن اتفاق نووي مؤقت

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٣ مساءً
أمريكا تنفي إجراء مناقشات مع إيران بشأن اتفاق نووي مؤقت
المواطن - فريق التحرير

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قال مسؤول أمريكي، إن الولايات المتحدة وإيران لا تجريان مناقشات بشأن اتفاق نووي مؤقت إلا أن واشنطن أبلغت طهران بالخطوات التي قد تشعل أزمة وتلك التي قد تخلق مناخًا أفضل بين الجانبين، وفقًا لوكالة رويترز.

وأوضح المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه لا توجد محادثات بشأن اتفاق مؤقت.

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تقارير كاذبة

ويأتي تعليق المسؤول ليؤكد النفي الذي صدر عن الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، ووصف تقريرًا عن اقتراب البلدين من إبرام اتفاق مؤقت بأنه كاذب ومضلل، وقال إن التقارير عن مثل هذا الاتفاق كاذبة.

ولم ينف المسؤول التقارير الإعلامية عن اتصالات أميركية-إيرانية في الآونة الأخيرة، لكنه أوضح أن التكهنات بأنها تركز على اتفاق نووي مؤقت غير دقيقة.

أمريكا تنفي إجراء مناقشات مع إيران بشأن اتفاق نووي مؤقت

وتابع: لقد أوضحنا لهم الخطوات التصعيدية التي يحتاجون إلى تجنبها حتى لا تحدث أزمة وما هي خطوات خفض التصعيد التي يمكن أن يتخذوها لخلق سياق أكثر إيجابية.

وأحجم عن تقديم تفاصيل لكنه أشار إلى أن واشنطن تود أن ترى مزيدًا من التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

كبح البرنامج النووي الإيراني

ويبحث المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون عن سبل لكبح البرنامج النووي لطهران منذ انهيار المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة، العام الماضي، بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.

وبموجب هذا الاتفاق، الذي كان يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي، وافقت طهران على قيود على برنامجها النووي وعلى مزيد من عمليات التفتيش المكثفة من جانب الأمم المتحدة مقابل تخفيف عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ولطالما قالت إدارة الرئيس جو بايدن، أكثر من مرة إنها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي وأن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، وهي لغة دبلوماسية قد تعني إمكانية توجيه ضربة عسكرية.

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