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أمريكا: طرفا الصراع بالسودان لا ينتهزان محادثات جدة

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٨ مساءً
أمريكا: طرفا الصراع بالسودان لا ينتهزان محادثات جدة
المواطن - فريق التحرير

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن طرفي الصراع في السودان لا ينتهزان محادثات جدة التي أتيحت لهما.

وبحسب قناة العربية، جاء ذلك تعليقًا من الوزارة على أهداف الجهود المبذولة في مفاوضات جدة التي عقدت بين ممثلي الجيش السوداني وبين قوات الدعم السريع لاحتواء الموقف في السودان.

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وأضاف المسؤول الذي تحدث للصحفيين في واشنطن لكنه رفض الكشف عن هويته إن محادثات جدة، التي تهدف إلى اتخاذ خطوات نحو وقف دائم للأعمال القتالية، لا تحقق نجاحًا بالنظر إلى ما جرى الاتفاق عليه في البداية مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

أمريكا طرفا الصراع بالسودان لا ينتهزان محادثات جدة

وتبذل الأطراف العربية والدولية الفاعلة جهودًا حثيثة لاستعادة الاستقرار في السودان ومنع انجراف البلاد إلى الفوضى وحماية الشعب السوداني من أية تداعيات غير محمودة العواقب.

لا حل عسكري للأزمة

كما سبق وأن قالت الخارجية الأمريكية، الأسبوع الماضي، إنها أكدت لطرفي الصراع في السودان وللشركاء والحلفاء أنه لا حل عسكري للأزمة كما ستحمل قادة السودان مسؤولية استمرار العنف.

وأضافت أنها تعمل مع السعودية للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم في السودان.

محادثات جدة

وكانت السعودية وأمريكا قد أعلنتا في بيان مشترك سابق تعليق محادثات السلام في جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وانتقد البيان بشدة أفعال طرفي الصراع في السودان واتهمهما بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار وعرقلة جهود الإغاثة والتهدئة.

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