أمريكية تترك حفيدتها في المطار لتلحق بطائرتها

أفاد ناطق باسم مطار هيوستن بولاية تكساس، أن الشرطة الأمريكية أوقفت جدة تبلغ 51 عامًا بسبب تخليها عن حفيدتها في مطار أمريكي لركوب طائرة متجهة إلى هندوراس.

تركتها في مطار هيوستن

وعثر موظفون في شركة طيران بعد ظهر الثلاثاء على فتاة في سن الثامنة تبكي وتطلب إيجاد والديها، في صالة بمطار جورج بوش الدولي الضخم، بحسب معلومات نشرتها الصحافة المحلية.

وأردفت الطفلة الناطقة بالإسبانية أن جدتها التي كانت تعتني بها تركتها في المكان وذهبت لتلحق بطائرتها.

وذكر مسؤول التواصل في مطارات هيوستن أوغستو برنال: بحسب الطفلة، غادر والداها المطار لاستعادة جواز سفر ابنتهما الذي نسياه، وفقًا لوكالة فرانس برس.

توقيف السيدة

وأردف: “تُركت الفتاة الصغيرة بمفردها في صالة تسجيل الوصول”، من دون أن يوضح ما إذا كانت الطفلة وجدتها تسافران معًا.

وأمكن الاتصال بوالدي الطفلة بفضل معلومات قدمتها هذه الأخيرة، وعادا لاصطحابها.

وقال برنال: إن الجدة، التي صعدت إلى الطائرة، أنزلها عملاء في المطار، وجرى توقيفها للتحقيق.