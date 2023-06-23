Icon

فقدان 12 مهاجرًا ووفاة 3 بعد غرق قوارب قبالة تونس Icon انفجار داخلي كارثي وتفاصيل جديدة وراء حادث الغواصة تيتان Icon الدفاع المدني للحجاج: اتبعوا تعليمات السلامة في قطار المشاعر Icon أول تعليق من ثامر اليمني بعد فوز مسلي آل معمر Icon عناية طبية فورية للحجاج بمطار جدة Icon جماهير النصر: حسم صفقة بروزوفيتش مطلب Icon توضيح من حساب المواطن بشأن قيمة الاستحقاق Icon بوسكيتس يلحق بـ ميسي في إنتر ميامي Icon جماهير الأهلي لـ خالد العيسى: نثق في عودة البطولات للفريق بعهدك Icon قوات أمن المنشآت تؤكد جاهزيتها لموسم الحج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
العالم
حصاد اليوم
أنزلها عملاء في المطار وجرى توقيفها للتحقيق

أمريكية تترك حفيدتها في المطار لتلحق بطائرتها

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٨ صباحاً
أمريكية تترك حفيدتها في المطار لتلحق بطائرتها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أفاد ناطق باسم مطار هيوستن بولاية تكساس، أن الشرطة الأمريكية أوقفت جدة تبلغ 51 عامًا بسبب تخليها عن حفيدتها في مطار أمريكي لركوب طائرة متجهة إلى هندوراس.

قد يهمّك أيضاً
مستشار أسري: هذا ما تريده الزوجة من زوجها

مستشار أسري: هذا ما تريده الزوجة من زوجها

مبادرة طريق مكة تواصل تقديم خدماتها لحجاج تركيا بسهولة ويسر

مبادرة طريق مكة تواصل تقديم خدماتها لحجاج تركيا بسهولة ويسر

تركتها في مطار هيوستن

وعثر موظفون في شركة طيران بعد ظهر الثلاثاء على فتاة في سن الثامنة تبكي وتطلب إيجاد والديها، في صالة بمطار جورج بوش الدولي الضخم، بحسب معلومات نشرتها الصحافة المحلية.

وأردفت الطفلة الناطقة بالإسبانية أن جدتها التي كانت تعتني بها تركتها في المكان وذهبت لتلحق بطائرتها.

وذكر مسؤول التواصل في مطارات هيوستن أوغستو برنال: بحسب الطفلة، غادر والداها المطار لاستعادة جواز سفر ابنتهما الذي نسياه، وفقًا لوكالة فرانس برس.

توقيف السيدة

وأردف: “تُركت الفتاة الصغيرة بمفردها في صالة تسجيل الوصول”، من دون أن يوضح ما إذا كانت الطفلة وجدتها تسافران معًا.

وأمكن الاتصال بوالدي الطفلة بفضل معلومات قدمتها هذه الأخيرة، وعادا لاصطحابها.

وقال برنال: إن الجدة، التي صعدت إلى الطائرة، أنزلها عملاء في المطار، وجرى توقيفها للتحقيق.

الصورة:

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم