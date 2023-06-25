أمر ملكي : إعفاء نائب أمير الحدود الشمالية من منصبه

صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية في ما يلي نصوصها :

الرقم : أ / 473

التاريخ : 7 / 12 / 1444هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام المناطق ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 92 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 570 ) بتاريخ 4 / 10 / 1443هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعفى صاحب السمو الملكي الأمير / سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الحدود الشمالية من منصبه.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود