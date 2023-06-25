أمر ملكي: تعيين هشام آل الشيخ نائبًا لرئيس هيئة حقوق الإنسان

صدر اليوم أمر ملكي كريم بالرقم : أ / 475

التاريخ : 7 / 12 / 1444هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة حقوق الإنسان ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 207 ) بتاريخ 8 / 8 / 1426هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 103 ) بتاريخ 2 / 4 / 1444هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين معالي الدكتور / هشام بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود