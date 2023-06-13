Icon

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تطلق بوابة القبول الإلكترونية Icon الدفاع المدني يواصل جهوده لتأمين سلامة الحجاج Icon 3 خطوات لمعرفة أسباب عدم الأهلية بـ حساب المواطن Icon أرامكو تعلن موعد التقديم في برامج التدريب الجامعي والمهني Icon إحباط تهريب 200 كيلو قات في جازان Icon مودريتش يحسم مصيره حول الانتقال لـ دوري روشن Icon جماهير الاتحاد تطالب بترشح أنمار الحائلي Icon لقطات لجريان سيول مركز عفراء في بلقرن Icon أمر يعطل إتمام صفقة انتقال لوكاكو إلى الهلال Icon لوحات طرق وشوارع المدينة المنورة بـ الخط المدني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
أزرق الرياض عرض عليه 20 مليون دولار في الموسم

أمر يعطل إتمام صفقة انتقال لوكاكو إلى الهلال

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٧ مساءً
أمر يعطل إتمام صفقة انتقال لوكاكو إلى الهلال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير صحفية أمراً عطّل صفقة انتقال اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو إلى صفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال الصحفي سانتي أونا عبر حسابه في “تويتر” إن اللاعب البلجيكي تقابل أمس مع مسؤولي الهلال في أحد الفنادق بالعاصمة الفرنسية باريس، مضيفًا أن العرض السعودي لضم اللاعب البلجيكي وصل إلى 20 مليون دولار أمريكي بالموسم الواحد .

قد يهمّك أيضاً
الصحة تطلق تصاريح الحج الطبية الإلكترونية لحجاج الداخل والخارج

الصحة تطلق تصاريح الحج الطبية الإلكترونية لحجاج الداخل والخارج

نائبة القنصل الفرنسي تزور سيتي ووك وتحضر فعالياتها الخيالية

نائبة القنصل الفرنسي تزور سيتي ووك وتحضر فعالياتها الخيالية

اللاعب البلجيكي يريد راتبًا أكثر من 20 مليون دولار في الموسم حيث كان ذلك سبب تعطل إتمام الصفقة، حيث سيتفاوض اللاعب البلجيكي على الحصول على راتب أكبر.

إساءات عنصرية لـ لوكاكو

وفي وقت سابق، تعرض اللاعب البلجيكي  لإساءات عنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد خسارة لقب دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

اللاعب البلجيكي صاحب الـ30 عامًا كان تسبب بالخطأ في منع كرة تم تسديدها من أحد زملائه من دخول شباك مانشستر سيتي حيث ظلت النتيجة تشير إلى تفوق مانشستر سيتي بهدف حتى نهاية المباراة.

إنتر ميلان - لوكاكو

وكشفت التقارير أن اللاعب البلجيكي صاحب الأصول الكونغولية تعرض لإساءات عنصرية عبر موقع ” الإنستجرام” بجانب باقي حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي بعد خسارة إنتر ميلان لنهائي دوري الأبطال.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها لوكاكو للإساءات والهجوم من قبل الجماهير، حيث سبق له وأن تعرض لهجوم من جماهير يوفنتوس في بطولة كأس إيطاليا الموسم الماضي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بطرح جديد لأسهم أرامكو سيكون الأكبر بالعالم
السوق

توقعات بطرح جديد لأسهم أرامكو سيكون الأكبر...

السوق
البرد يكسو الأرض حلة بيضاء شمال حائل
السعودية اليوم

البرد يكسو الأرض حلة بيضاء شمال حائل

السعودية اليوم
وفد من مجلس الشورى يزور تبوك اليوم
السعودية اليوم

وفد من مجلس الشورى يزور تبوك اليوم

السعودية اليوم
وفد هندي يبحث بالمملكة الاستعدادات لقمة رواد الأعمال الشباب
السعودية اليوم

وفد هندي يبحث بالمملكة الاستعدادات لقمة رواد...

السعودية اليوم
إخلاء قسم شرطة بألمانيا بسبب كيس من الرمال الناعمة
العالم

إخلاء قسم شرطة بألمانيا بسبب كيس من...

العالم
موسيماني يُلمح لاستمراره مع الأهلي
الرياضة

موسيماني يُلمح لاستمراره مع الأهلي

الرياضة
رومارينيو يبحث عن الهدف الـ100 مع الاتحاد
آخر الاخبار

رومارينيو يبحث عن الهدف الـ100 مع الاتحاد

آخر الاخبار
قائد فاغنر: وزارة الدفاع الروسية غير مؤهلة للدفاع عن بيلغورود
العالم

قائد فاغنر: وزارة الدفاع الروسية غير مؤهلة...

العالم