أمر يعطل إتمام صفقة انتقال لوكاكو إلى الهلال

كشفت تقارير صحفية أمراً عطّل صفقة انتقال اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو إلى صفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال الصحفي سانتي أونا عبر حسابه في “تويتر” إن اللاعب البلجيكي تقابل أمس مع مسؤولي الهلال في أحد الفنادق بالعاصمة الفرنسية باريس، مضيفًا أن العرض السعودي لضم اللاعب البلجيكي وصل إلى 20 مليون دولار أمريكي بالموسم الواحد .

اللاعب البلجيكي يريد راتبًا أكثر من 20 مليون دولار في الموسم حيث كان ذلك سبب تعطل إتمام الصفقة، حيث سيتفاوض اللاعب البلجيكي على الحصول على راتب أكبر.

إساءات عنصرية لـ لوكاكو

وفي وقت سابق، تعرض اللاعب البلجيكي لإساءات عنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد خسارة لقب دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

اللاعب البلجيكي صاحب الـ30 عامًا كان تسبب بالخطأ في منع كرة تم تسديدها من أحد زملائه من دخول شباك مانشستر سيتي حيث ظلت النتيجة تشير إلى تفوق مانشستر سيتي بهدف حتى نهاية المباراة.

وكشفت التقارير أن اللاعب البلجيكي صاحب الأصول الكونغولية تعرض لإساءات عنصرية عبر موقع ” الإنستجرام” بجانب باقي حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي بعد خسارة إنتر ميلان لنهائي دوري الأبطال.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها لوكاكو للإساءات والهجوم من قبل الجماهير، حيث سبق له وأن تعرض لهجوم من جماهير يوفنتوس في بطولة كأس إيطاليا الموسم الماضي.