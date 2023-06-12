أمطار خير وبركة على أجزاء من الرياض

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هطلت مساء اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مدينة الرياض.
وحرص مواطنون على توثيق لحظات الهطول، وتداولوا مقاطع مصورة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وسط تحري الدعاء خاصة في مثل هذه الأوقات التي يستحب فيها الدعاء لعله يكون مستجابًا بإذن الله.
ونبه المركز الوطني للأرصاد في وقت سابق، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، على أجزاء من منطقة الرياض تشمل العاصمة ومحافظات (الأفلاج، والسليل، ووادي الدواسر، والحريق، والخرج، والدرعية، والدلم، والدوادمي، والرين، والقويعية، وعفيف، وثادق، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، وضرما، ومرات، ورماح).
وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الواحدة من صباح الغد.