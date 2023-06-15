Icon

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات للجرام Icon أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة بمعظم المناطق Icon إيطاليا تودع برلسكوني بالدموع في جنازة مهيبة حضرها الآلاف Icon مدير مشرحة كلية الطب بجامعة هارفرد متهم بسرقة أعضاء Icon بحضور ولي العهد.. حفل استقبال في باريس لـ179 دولة ضمن أعمال ملف إكسبو الرياض 2030 Icon ترامب يوجه رسالة قاسية لشبكة سي إن إن Icon الرفاعي: اللغة الإنجليزية تهدد ترشح قائمة مسلي آل معمر وإجادتها تشمل الرئيس والأعضاء Icon البرهان: قوات الدعم السريع اغتالت والي غرب دارفور Icon تخريج الدورة الرابعة من كلية الملك عبدالله للقيادة والأركان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة بمعظم المناطق

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٢ صباحاً
أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة بمعظم المناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

رياح نشطة

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية والرياض.

قد يهمّك أيضاً
سدايا ممكن رقمي لمبادرة طريق مكة في باكستان

سدايا ممكن رقمي لمبادرة طريق مكة في باكستان

صرف 82 مليون ريال لـ 145 مزارعًا للقمح المحلي

صرف 82 مليون ريال لـ 145 مزارعًا للقمح المحلي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طلائع حجاج باكستان المستفيدين من طريق مكة يصلون إلى جدة
السعودية اليوم

طلائع حجاج باكستان المستفيدين من طريق مكة...

السعودية اليوم
طرح لوحات إلكترونية مميزة عبر أبشر لمدة يومين
السعودية اليوم

طرح لوحات إلكترونية مميزة عبر أبشر لمدة...

السعودية اليوم
بنك الخليج راعيًا فضيًا لـ النصر
آخر الاخبار

بنك الخليج راعيًا فضيًا لـ النصر

آخر الاخبار
لحظة ثوران بركان أناك كراكاتوا الإندونيسي بشكل مفاجئ
العالم

لحظة ثوران بركان أناك كراكاتوا الإندونيسي بشكل...

العالم
توضيح من مساند بشأن ضوابط استقدام العمالة
السعودية اليوم

توضيح من مساند بشأن ضوابط استقدام العمالة

السعودية اليوم
الغذاء والدواء تغلق 6 منشآت مخالفة
السعودية اليوم

الغذاء والدواء تغلق 6 منشآت مخالفة

السعودية اليوم
سوء معاملة طائر في واشنطن تسبب غضبًا بنيوزيلاندا
غرائب

سوء معاملة طائر في واشنطن تسبب غضبًا...

غرائب
وظائف تعاقدية في عدد من التخصصات النوعية بالحرمين الشريفين
السعودية اليوم

وظائف تعاقدية في عدد من التخصصات النوعية...

السعودية اليوم