أمطار رعدية وبرد وسيول في 4 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
كما تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك ، الجوف والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة حائل.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 40كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج تصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وغربية تتحول تدريجيا الى شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.