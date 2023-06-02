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أمطار رعدية ورياح على حائل وتبوك حتى الـ10 مساءً

الجمعة ٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٨ مساءً
أمطار رعدية ورياح على حائل وتبوك حتى الـ10 مساءً
المواطن - واس

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم, من هطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 10 مساءً.

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أمطار تبوك

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار تصل إلى غزيرة على منطقة تبوك، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، والسيول، وشبه انعدام في الرؤية على تبوك ومحافظة تيماء .
وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة العاشرة مساءً.

طقس الباحة

وفي وقت سابق، نبّه المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة العاشرة مساءً.

طقس جازان

كما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان السيول على محافظات، أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز ان الحالة تستمر -بمشيئة الله- تعالى حتى الساعة الـ10 مساءً.

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