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تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٥ صباحاً
أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

رياح مثيرة للأتربة

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض. في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

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رافا سيلفا يُفكر في عرض الهلال

رافا سيلفا يُفكر في عرض الهلال

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر الى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

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