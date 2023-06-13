أمطار غزيرة على جازان وعسير للمساء

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ206 ريالات للجرام أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم وصول أكثر من نصف مليون حاج للمدينة المنورة أمطار رعدية وبرد وسحب رعدية على 4 مناطق العثور على 4 كواكب أقزام غازية جبل أحد شاهد السيرة النبوية وأبرز معالم الجزيرة العربية سقوط حارس بقصر الإليزيه مغشيًّا عليه وماكرون يتجاهله إسعاف ستيني تعرض لنوبة قلبية في المسجد النبوي ارتفاع نسب السمنة في السعودية وراء الترويج لإبر المنجارو ترامب يستعد للمثول أمام المحكمة بدون محامٍ وسط أجواء خطيرة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقتي جازان وعسير، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الممطرة في جازان تشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب، مصحوبة برياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.
فيما تشمل الحالة الجوية في عسير، أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، مصحوبة برياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف, كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصة الساحلية منها.