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مصحوبة برياح نشطة وبرد وسيول

أمطار غزيرة على جازان وعسير للمساء

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٦ صباحاً
أمطار غزيرة على جازان وعسير للمساء
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار من متوسطة إلى أمطار غزيرة على منطقتي جازان وعسير، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

أمطار غزيرة

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن هطول أمطار غزيرة في جازان تشمل محافظات الحرث  والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب ومركز الفطيحة والمناطق المفتوحة والطرق، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط للبرد وجريان السيول .

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فيما تشمل أمطار عسير، محافظات أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط للبرد وجريان السيول .

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

 

 

 

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