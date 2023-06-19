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مصحوبة برياح نشطة

أمطار غزيرة على مكة المكرمة وعسير للمساء

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٥ صباحاً
أمطار غزيرة على مكة المكرمة وعسير للمساء
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتي مكة المكرمة وعسير، وسط توقعات بأن تستمر حتى المساء.

أمطار مكة وعسير

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن أمطار مكة المكرمة تشمل الطائف وأضم وميسان، حيث تبدأ من الساعة الـ 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً، مصحوبة برياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

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فيما تشمل أمطار عسير، محافظات الحرجة والربوعة وظهران الجنوب، حيث تبدأ من الساعة الـ 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً، مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مستوى الرؤية.

توقعات الطقس

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها, في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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