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مصحوبة بنشاط في الرياح وتساقط للبرد

أمطار غزيرة وأتربة على العاصمة المقدسة حتى فجر الجمعة

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٩ مساءً
أمطار غزيرة وأتربة على العاصمة المقدسة حتى فجر الجمعة
المواطن - واس

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مُثارة على العاصمة المقدسة، تشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وتؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثانية عشرة من صباح غد الجمعة.

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طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل والمدينة المنورة.

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