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مصحوبة برياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية

أمطار غزيرة وأتربة على المدينة المنورة حتى المساء

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٢ صباحاً
أمطار غزيرة وأتربة على المدينة المنورة حتى المساء
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الجوية المتوقعة تشمل العلا والعيص وخيبر، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا للرياح السطحية وتساقطًا للبرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية

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من جهته، وقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وحائل، ويستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم والرياض، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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