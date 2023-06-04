أمطار متفاوتة الشدة وبرد خلال الـ 24 ساعة المقبلة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد بعدة مناطق خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الجوية المتوقعة تشمل أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان وتبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية وشمال غرب نجران.

وأضاف أنها تمتد إلى اليمن وتسبقها برياح نشطة مغبرة وهي رياح هابطة، مصحوبة بنشاط للرياح على المنطقة الشرقية والكويت.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية الجوف والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما يستمر تأثير نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية على أجزاء من مناطق الشرقية والحدود الشمالية.