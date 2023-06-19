أمطار متفاوتة ورياح نشطة بعدة مناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان واليمن.

أمطار ورياح

كما توقع الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إلى جانب هطول أمطار ، هبوب رياح نشطة مغبرة من خفيفة إلى متوسطة مع هبات شبه قوية على أجزاء من الغربية والوسطى والشرقية والكويت.

درجات الحرارة

وأضاف الحصيني أن درجات الحرارة لا تزال أقل من معدلها السنوي على معظم الوسطى والشمالية والحرار، حيث تسود أجواء حارة في مجملها، أما باقي المناطق فهي في معدلها السنوي حيث تسود أجواء من حارة إلى حارة جدًا، وهو ما يفسر نضج التمور في منطقتي الشرقية والمدينة المنورة قبل المناطق الأخرى، متوقعًا رؤية تمور الأحساء والمدينة بشكل ملموس في الأسواق بعد عبد الأضحى لهذا العام.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها, في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.