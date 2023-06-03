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وسط تنبيه متقدم من الأرصاد

أمطار متوسطة على مركز البديعة بتبوك

السبت ٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ مساءً
أمطار متوسطة على مركز البديعة بتبوك
المواطن - واس

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هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مركز البديعة التابع لمنطقة تبوك، شملت المركز وضواحيه، سالت على أثرها الأودية والشعاب، ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

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أمطار وأتربة

وكان المركز الوطني للأرصاد اليوم أصدر تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار تصل إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة تبوك، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، والسيول، وشبه انعدام في الرؤية على تبوك ومحافظة تيماء.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الواحدة ليلاً.

 

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