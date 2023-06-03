أمطار متوسطة على مركز البديعة بتبوك

هطول أمطار غزيرة على عرعر الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات الفيصل: لن يتم زيادة أسعار تذاكر المباريات فتاة متهورة توثق قيادتها على سرعة 170 كم العائلة المالكة البريطانية تستقبل مولودًا جديدًا
هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مركز البديعة التابع لمنطقة تبوك، شملت المركز وضواحيه، سالت على أثرها الأودية والشعاب، ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.
وكان المركز الوطني للأرصاد اليوم أصدر تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار تصل إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة تبوك، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، والسيول، وشبه انعدام في الرؤية على تبوك ومحافظة تيماء.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الواحدة ليلاً.