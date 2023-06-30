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سالت على إثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض

أمطار مصحوبة بعواصف رعدية وزخات برد على الباحة

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ مساءً
أمطار مصحوبة بعواصف رعدية وزخات برد على الباحة
المواطن - واس

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شهدت منطقة الباحة اليوم هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد.

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وشملت الأمطار مدينة الباحة وبعض محافظاتها والمراكز التابعة لها وعددا من منتزهاتها، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

الأرصاد

كما توقع المركز أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 45 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 45 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًّا إلى شمالية بسرعة 15- 30 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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