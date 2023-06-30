أمطار مصحوبة بعواصف رعدية وزخات برد على الباحة

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شهدت منطقة الباحة اليوم هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد.
وشملت الأمطار مدينة الباحة وبعض محافظاتها والمراكز التابعة لها وعددا من منتزهاتها، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب وارتوت الأرض.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.
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امطار وسيول العقيق #الباحة
الجمعة ١٢ ذو الحجة ١٤٤٤هـ
30 يونيو 2023م#عيد_الاضحى
من | محمد الطويل
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— طقس (@tqqs) June 30, 2023
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
كما توقع المركز أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 45 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 45 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًّا إلى شمالية بسرعة 15- 30 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.