أمطار وبرد بعدة مناطق تستمر للغد

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد بعدة مناطق خلال الـ 24 ساعة المقبلة، من اليوم وحتى صباح يوم غد الثلاثاء.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الممطرة تشمل أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان وتبوك وحائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية.

وأضاف الحصيني أنها تمتد إلى اليمن وعُمان وتسبقها برياح نشطة مغبرة وهي رياح هابطة ونشاط للرياح على المنطقة الشرقية والكويت.

طقس اليوم

من جهته، وقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وحائل، ويستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم والرياض، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.