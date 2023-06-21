أمل جديد في العثور على الغواصة المفقودة بموقع تيتانيك

أعلن خفر السواحل الأمريكي عن مفاجأة جديدة، فتحت باب أمل جديد من أجل إنقاذ ركاب الغواصة المفقودة في موقع تيتانيك، حيث لم يتبقَّ سوى وقت قليل على إمكانية بقاء الركاب الخمسة على قيد الحياة، بعدما اقترب نفاد الأكسجين.

بصيص أمل بالعثور على الغواصة المفقودة

وقال خفر السواحل، في تصريحات نقلتها “ديلي ميل” البريطانية: إنه تم سماع المزيد من الأصوات تحت الماء هذا الصباح أثناء عمليات البحث عن غواصة تيتانيك المفقودة، مضيفًا “لكن فرقة البحرية الأمريكية لا تعرف ما هو مصدر الأصوات تحت الماء”.

وتابع: “لكن البحرية الأمريكية لا يمكنها حتى الآن تحديد ما إذا كانت الأصوات قادمة من الغواصة العالقة أم لا”.

الموعد النهائي للإنقاذ

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” عن خفر السواحل الأمريكي، أن ركاب الغواصة المفقودة في حطام تيتانيك لديهم وقت حتى صباح الخميس للبقاء على قيد الحياة، قبل نفاد الأكسجين.

وفجر خفر السواحل حالة من الصدمة، خلال إعلانه عن تفاصيل عمليات الإنقاذ خلال مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، بعدما حدد قادة خفر السواحل موعدًا نهائيًّا لعمليات الإنقاذ، والذي سيصادف الساعة 11 صباح يوم الخميس المقبل.

إعلان خفر السواحل

وقال خفر السواحل الأمريكي: إنه تم فقدان الاتصال بالغواصة “Titan” بعد ساعة و45 دقيقة من رحلتها، بعد ظهر الأحد الماضي، وذلك بعد بعدها 595 كيلومترًا عن ساحل مقاطعة نيوفاوندلاند الكندية.

وأطلق خفر السواحل الأمريكيون طائرتين لمسح المنطقة النائية في شمال المحيط الأطلسي، بينما أرسل خفر السواحل الكنديون أيضًا طائرة وسفينة.