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لتسهيل عملية الصعود والمغادرة

أمن المنشآت تدعو الحجيج للالتزام بالتصاريح والجداول الزمنية لصعود القطار

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٩ مساءً
أمن المنشآت تدعو الحجيج للالتزام بالتصاريح والجداول الزمنية لصعود القطار
المواطن - واس

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دعت قوات أمن المنشآت الحجاج المصرح لهم بصعود قطار المشاعر إلى الالتزام بإحضار تصاريح الصعود للقطار، بما يسهل عليهم الصعود والمغادرة.

وأهابت أمن المنشآت بالجميع التقيد بالجداول الزمنية لتفويج الحجاج إلى محطات قطار المشاعر بما يجنبهم التأخر والازدحام.

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