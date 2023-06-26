حالة تأهب وجاهزية لبث ترجمة خطبة عرفة من مسجد نمرة غدًا أمن المنشآت تدعو الحجيج للالتزام بالتصاريح والجداول الزمنية لصعود القطار سعود الطبية للأهالي: هيئوا أطفالكم نفسيًا لمشهد ذبح الأضاحي انتعاش الأسواق الشعبية بجازان مع بداية إجازة عيد الأضحى المبارك تفاصيل عرض الأهلي لـ فيرمينو عقار الإسكندرية المنهار.. عمليات الإنقاذ تتواصل مانشستر سيتي متمسك باستمرار رياض محرز 9 آلاف عربة عادية وكهربائية بالمسجد الحرام خلال موسم الحج أبرز أرقام كوليبالي قبل الانتقال للهلال تقارير عالمية تشيد بموسم حج استثنائي لاستقباله مليوني حاج
دعت قوات أمن المنشآت الحجاج المصرح لهم بصعود قطار المشاعر إلى الالتزام بإحضار تصاريح الصعود للقطار، بما يسهل عليهم الصعود والمغادرة.
وأهابت أمن المنشآت بالجميع التقيد بالجداول الزمنية لتفويج الحجاج إلى محطات قطار المشاعر بما يجنبهم التأخر والازدحام.