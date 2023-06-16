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أمهات يتبادلن اللكمات بيد ويحملن أطفالهن الرضّع بالأخرى في لبنان

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٣ مساءً
أمهات يتبادلن اللكمات بيد ويحملن أطفالهن الرضّع بالأخرى في لبنان
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول مشاجرة عنيفة بين أمهات أثناء حفل في إحدى المدارس في لبنان.

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وأظهر الفيديو المتداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عددًا من الأمهات يوجهن لكمات عنيفة لبعضهن البعض دون رحمة.

وكانت الأمهات اللبنانيات يحملن أولادهن بيد ويتبادلن اللكمات وشد الشعر أمام أطفالهن، بدون معرفة الأسباب.

وأظهر الفيديو، ساحة المدرسة وقد تحولت إلى حلبة مصارعة، ولم يستطع أحد أن يوقف هذه المعركة.

‏وشن متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا على النساء اللواتي فقدن شعور الأمومة وعرضن أطفالهن للخطر.

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