منتخب فرنسا يهزم جبل طارق بثلاثية ماسك يتوقع أول زراعة للرقائق الإلكترونية في دماغ بشرية هذا العام روسي: مباراة الاتحاد في السوبر السعودي أنهت مسيرتي مع النصر إحباط تهريب 103 كيلو قات في جازان أمهات يتبادلن اللكمات بيد ويحملن أطفالهن الرضّع بالأخرى في لبنان نجم بايرن ميونخ يُغضب جماهير الاتحاد 28 عقد أداء لتهيئة وصيانة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة نجم منتخب المغرب على رادار النصر حالات إسقاط الدعوى القضائية بالتقادم في المعاملات المدنية عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وواتساب وإنستجرام
وثق مقطع فيديو متداول مشاجرة عنيفة بين أمهات أثناء حفل في إحدى المدارس في لبنان.
وأظهر الفيديو المتداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عددًا من الأمهات يوجهن لكمات عنيفة لبعضهن البعض دون رحمة.
وكانت الأمهات اللبنانيات يحملن أولادهن بيد ويتبادلن اللكمات وشد الشعر أمام أطفالهن، بدون معرفة الأسباب.
وأظهر الفيديو، ساحة المدرسة وقد تحولت إلى حلبة مصارعة، ولم يستطع أحد أن يوقف هذه المعركة.
وشن متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا على النساء اللواتي فقدن شعور الأمومة وعرضن أطفالهن للخطر.