أمير الرياض يُدشن مشروعات مباني التعليم الأهلية الاثنين المقبل

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يوم الاثنين القادم حفل تدشين المشروعات التعليمية الأهلية والعالمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، وبحضور معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان.

وقدَّم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته الكريمة حفلَ تدشين المشروعات التعليمية الأهلية والعالمية، والتي تُمثل رافدًا من روافد التعليم بالمنطقة، وشريكًا مساهمًا بفعالية في أداء الرسالة وتقديم الخدمة التعليمية.

تجويد الخدمة التعليمية

وأشار إلى التطور الكبير والمتسارع في تجويد الخدمة التعليمية على كافة المستويات، والذي كان له الأثر الملموس في تميّز النواتج التعليمية وفوز أبناء وبنات المنطقة بجوائز في المنافسات الدولية والإقليمية بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030م، مُشيدًا في الوقت ذاته بخطة وزارة التعليم بدعم المستثمرين في التعليم الأهلي للتوسع في المباني التعليمية الحديثة المُوفّرة للبيئة التعليمية الجاذبة والابتكارية، والتي تلبي تطلعات أبنائنا الطلبة وأولياء الأمور المستفيدين من الخدمة.

الاستثمار بالقطاع التعليمي

ولفت الدكتور “خـرمـي” إلى المنافسة ذات الجودة العالية بين المستثمرين في القطاع التعليمي بالمنطقة، والذين كانت لهم إسهامات مميزة في تطوّر الخدمات التعليمية النوعيّة بمدارس المنطقة.

وبيّن مدير عام التعليم بمنطقة الرياض أن القيمة الإجمالية للمشاريع التعليمية الأهلية والعالمية تجاوزت 2.5 مليار ريال خلال العامين 1444/1443 هـ في كافة أرجاء منطقة الرياض والتي تُسهم في رفع نسبة المباني التعليمية النموذجية في القطاع الأهلي والعالمي، والمستوفية لمعايير وأنظمة تنفيذ المشاريع التعليمية الجديدة، وبالتكامل مع خطط وبرامج وكالة التعليم العام الأهلي والإدارة العامة للاستثمار والتخصيص وشركة “تطوير” للمباني.