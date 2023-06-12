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اجتمع مع رئيستها هلا التويجري

أمير الشرقية يتابع أعمال هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٦ مساءً
أمير الشرقية يتابع أعمال هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة
المواطن - واس

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رأس الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمقر الإمارة اليوم، اجتماعًا ضم رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، ومديري القطاعات والأجهزة الحكومية بالمنطقة، وذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها رئيس هيئة حقوق الإنسان على رأس وفد من الهيئة ضم عدد من أعضاء مجلس الهيئة وعدد من المسؤولين فيها.

اختصاصات الهيئة

وقدمت الدكتورة هلا التويجري عرضاً عن اختصاصات الهيئة والأنظمة المتبعة في المملكة والتي تكفل لكل إنسان حقوقه وتحفظ كرامته، انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي بدعم القيادة الرشيدة.

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وأوضحت أن الهيئة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، وهي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، والتأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، لتنمية الوعي وحفظ الحقوق.

حماية حقوق الإنسان

وبينت أن للهيئة عدة وكالات تخصصية تعمل بالتوافق لتحقيق أهدافها، ومنها وكالة الهيئة لحماية حقوق الإنسان وأبرز مهامها استقبال الشكاوي من الأفراد والمؤسسات والمنظمات وغيرها ومتابعة الشكوى حتى يتم حلها، ووكالة التعاون الدولي وهي التنسيق مع المنظمات الدولية المختصة بمسائل حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية ومتابعة قضايا السعوديين خارج المملكة، والأمانة العامة للجنة الردود وتختص في إعداد الردود على الإدعاءات والمزاعم الموجهة للمملكة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأعربت الدكتورة هلا التويجري عن شكرها لسمو أمير المنطقة الشرقية على متابعته واهتمامه بأعمال وبرامج الهيئة في المنطقة.

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