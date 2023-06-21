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ثمن دور هيئة الصحفيين السعوديين في تطوير الأداء والعمل الصحفي

أمير الشرقية يشدد على ضرورة رفع مهارات وقدرات شباب الصحفيين والإعلاميين

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٨ مساءً
أمير الشرقية يشدد على ضرورة رفع مهارات وقدرات شباب الصحفيين والإعلاميين
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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‏استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية‬⁩ في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء مدير فرع هيئة الصحفيين بمحافظة حفر الباطن الأستاذ سلمان الشمري، يرافقه أعضاء ومنسوبو الفرع.

تطوير الأداء والعمل الصحفي

‏وثمن سمو أمير المنطقة الشرقية دور هيئة الصحفيين السعوديين في تطوير الأداء والعمل الصحفي، وشدد على ضرورة رفع مهارات وقدرات الشباب من الصحفيين والإعلاميين وتمكينهم من استخدام التقنيات الحديثة ومسايرة التطور الكبير والمتسارع في مجال الإعلام الجديد.

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‏ورفع الشمري الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه وعلى توجيهاته السديدة.

 

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