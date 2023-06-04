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استعرض الجهود المبذولة من القطاعات الأمنية

أمير الشمالية يوجه بتقديم أفضل الخدمات للحجاج بمنفذ جديدة عرعر

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٥ مساءً
أمير الشمالية يوجه بتقديم أفضل الخدمات للحجاج بمنفذ جديدة عرعر
المواطن - واس

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رأس الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمقر مركز إمارة جديدة عرعر اليوم، الاجتماع الأمني، لاستعراض الجهود المبذولة من القطاعات الأمنية كافة في استقبال الحجاج العراقيين القادمين عبر منفذ جديدة عرعر.

أفضل الخدمات

وأكد ضرورة تقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة والأمان لضيوف الرحمن من خلال المنفذ في ظل الدعم المستمر والاهتمام المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وضمن جملة من التسهيلات والخدمات عالية الجودة، وإثراء التجربة الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

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وسأل الله تعالى دوام التوفيق والسداد للقطاعات الأمنية والعسكرية كافة، مثمنًا ما تقوم به وتبذله من جهود وأعمال التي هي محل تقدير واعتزاز الجميع.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

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