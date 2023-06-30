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بمناسبة نجاح موسم الحج

أمير الكويت وولي عهده يهنئان الملك سلمان

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٩ مساءً
أمير الكويت وولي عهده يهنئان الملك سلمان
المواطن - واس

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هنأ صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1444هـ.

تهنئة الملك سلمان

وأعرب سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن خالص تهانيه بالنجاح الكبير الذي تحقق بفضل من الله تعالى ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين، وحكومته ممثلة في الوزارات والقطاعات كافة، التي استنفرت وكرست كل طاقاتها وجهودها على مدار الساعة بكل إخلاص وتفان لتحقيق إنجاحه.

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وأشاد سمو أمير دولة الكويت، بتواصل أعمال التوسعة التي يشهدها بيت الله الحرام طيلة العام وتطبيق الخدمات والتقنيات الذكية الحديثة المنتشرة في المنافذ والمشاعر كافة، والتي تتوافق مع رؤية المملكة في تنمية الخدمات خلال موسم الحج تلبية لاحتياجات ضيوف الرحمن، وما يعود عليهم بالنفع وتيسير أداء المناسك، والتي هي دائماً محل إشادة وتقدير وثناء الجميع.

موسم الحج

وقدر سموه الدور الكبير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، لما يعكفان عليه من عمل متواصل ولما يوليانه من اهتمام معهود وكبير من خلال التنسيق والتكامل بين جميع القطاعات المعنية بتنفيذ وترجمة خطة الحج على أفضل وأكمل وجه.

وسأل سموه، الباري جل وعلا، أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال في هذه الأيام المباركة، وأن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لخادم الحرمين الشريفين.

برقية ولي عهد الكويت

كما هنأ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1444هـ.

وأعرب سموه، في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن خالص تهانيه بالنجاح الكبير الذي تحقق بفضل من الله تعالى ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته ممثلة في الوزارات والقطاعات كافة، التي استنفرت وكرست كل طاقاتها وجهودها على مدار الساعة بكل إخلاص وتفان لتحقيق إنجاحه.

وأشاد سموه بتواصل أعمال التوسعة التي يشهدها بيت الله الحرام طيلة العام وتطبيق الخدمات والتقنيات الذكية الحديثة المنتشرة في المنافذ والمشاعر كافة، والتي تتوافق مع رؤية المملكة في تنمية الخدمات خلال موسم الحج تلبية لاحتياجات ضيوف الرحمن، وما يعود عليهم بالنفع وتيسير أداء المناسك التي هي دائماً محل إشادة وتقدير وثناء الجميع.

وقدر سمو ولي عهد دولة الكويت، الدور الكبير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، لما يعكفان عليه من عمل متواصل، ولما يوليانه من اهتمام معهود وكبير من خلال التنسيق والتكامل بين القطاعات المعنية بتنفيذ وترجمة خطة الحج على أفضل وأكمل وجه.

وسأل سموه، المولى تعالى أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال في هذه الأيام المباركة، وأن ينعم على المملكة وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لخادم الحرمين الشريفين.
وهنأ سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، في برقية مماثلة، خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1444هـ.

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