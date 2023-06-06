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ثمن الجهود المبذولة من أعضاء لجنتها

أمير تبوك يتابع مسيرة جائزة التفوق العلمي والتميز

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٨ مساءً
أمير تبوك يتابع مسيرة جائزة التفوق العلمي والتميز
المواطن - فريق التحرير

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رأس الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، اجتماع لجنة جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز، بحضور أعضاء اللجنة.

واطلع الأمير فهد بن سلطان على تقرير مفصل عن الجائزة ومجالاتها المختلفة في التحصيل العلمي والإبداع والابتكار والخدمة المجتمعية والتي اشتملت على محاضر اللجان المختلفة للمرشحين لنيل أقسام الجائزة المختلفة، كما اطلع على تقرير عن آخر الاستعدادات لإقامة حفل الجائزة في عامها السادس والثلاثين الذي سيقام يوم الثلاثاء الموافق 1444/11/24هـ.

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دعم القيادة

وثمن أمير منطقة تبوك الجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة، مؤكدًا أن اللجنة مؤتمنة على أن تواصل الجائزة دورها الهام في تحفيز المؤسسات والأفراد وكذلك طلاب وطالبات التعليم العام والعالي، منوهًا بالدعم والرعاية اللذين يحظى بهما أبناء وبنات الوطن من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

من جهته، قال رئيس جامعة تبوك رئيس اللجنة العليا للجائزة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي إن جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز تحظى برعاية ودعم مادي ومعنوي من أمير منطقة تبوك منذ انطلاق مسيرتها الممتدة لأكثر من 36 عامًا حتى أضحت واجهة حضارية وثقافية مميزة لمنطقة تبوك وحافزًا للتنافس بين الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي ومجالاً للتميز بين الأفراد والمؤسسات.

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