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احتفاء بتخرج 253 من أبنائه وبناته الطلاب والطالبات

أمير تبوك يشارك طلاب إحدى المدارس فرحة التخرج بأداء العرضة

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
أمير تبوك يشارك طلاب إحدى المدارس فرحة التخرج بأداء العرضة
المواطن - فريق التحرير

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شارك أمير منطقة تبوك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان، خريجي وخريجات مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بتبوك، فرحتهم بالتخرج حيث أدى العرضة في ختام الحفل احتفاء بتخرج أبنائه وبناته الطلاب والطالبات.

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الأمير يشارك الطلاب فرحتهم

وأظهر مقطع فيديو ، أداء سمو الأمير العرضة أمام الطلاب والطالبات، والابتسامة الأبوية ترتسم على وجوههم، وسط فرحتهم بمشاعره الحانية.

لحظات لا تنسى

وحرص الطلاب والطالبات وأولياء الأمور على تصوير وتوثيق هذه اللحظات التي لا تنسى وبعد ذلك حياهم الأمير قبل خروجه.

جدير بالذكر أن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز رعى يوم أمس الثلاثاء احتفال مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بتبوك بتخريج الدفعة الـ 29 من طلابها لهذا العام، البالغ عددهم 253 طالباً وطالبة، وذلك في قاعة الأمير فهد بن سلطان الثقافية بالمدارس.

 

 

 

 

 

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