أمير تبوك يشارك طلاب إحدى المدارس فرحة التخرج بأداء العرضة

العروض الأوروبية تُهدد انتقال ويلفريد زاها للنصر مناظر خلابة لشلالات الباحة بعد هطول الأمطار إحباط تهريب أطنان من القات والحشيش والأقراص الممنوعة في 3 مناطق طائرة كريم بنزيما في طريقها إلى السعودية هبوط جديد لـ الليرة التركية أمام الدولار عرض خيالي من إنتر ميامي لإبعاد ميسي عن الهلال أولمبياد البرمجة يواصل استقبال طلبات الالتحاق بمسابقة المتوسطة والثانوية الأمن العام : اسألوا عن المستندات اللازمة قبل استثمار أموالكم صالح القرني بعد صفقة بنزيما: يا خصم الإتي جاتك الهزيمة الصحة : حجز موعد عيادة مكافحة التدخين يتم بكل خصوصية
شارك أمير منطقة تبوك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان، خريجي وخريجات مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بتبوك، فرحتهم بالتخرج حيث أدى العرضة في ختام الحفل احتفاء بتخرج أبنائه وبناته الطلاب والطالبات.
وأظهر مقطع فيديو ، أداء سمو الأمير العرضة أمام الطلاب والطالبات، والابتسامة الأبوية ترتسم على وجوههم، وسط فرحتهم بمشاعره الحانية.
وحرص الطلاب والطالبات وأولياء الأمور على تصوير وتوثيق هذه اللحظات التي لا تنسى وبعد ذلك حياهم الأمير قبل خروجه.
جدير بالذكر أن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز رعى يوم أمس الثلاثاء احتفال مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بتبوك بتخريج الدفعة الـ 29 من طلابها لهذا العام، البالغ عددهم 253 طالباً وطالبة، وذلك في قاعة الأمير فهد بن سلطان الثقافية بالمدارس.