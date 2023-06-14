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خلال لقائه الفريق اليحيى

أمير تبوك يشيد بجهود الجوازات في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢١ مساءً
أمير تبوك يشيد بجهود الجوازات في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار
المواطن - واس

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استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، والوفد المرافق له.

وأشاد أمير تبوك في بداية اللقاء بما يقوم به العاملون بالجوازات في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار لخدمة ضيوف الرحمن، داعياً لبذل المزيد من الجهود لتقديم أرقى الخدمات التي تتناسب مع الإمكانيات الكبيرة التي تقدمها القيادة الرشيدة لخدمة لضيوف الرحمن.

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وأكد حرص القيادة الرشيدة على خدمة الحجاج وتسهيل أمورهم حتى يؤدوا الفريضة ويعودوا إلى بلادهم سالمين.

من جهته أعرب مدير عام الجوازات عن شكره لأمير منطقة تبوك على حرصه ومتابعته لأعمال الجوازات سواء في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار أو في المنطقة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، مؤكدا أن جميع الجهات المسؤولة في الجوازات تعمل كفريق واحد لخدمة ضيوف الرحمن في المنافد الجوية والبرية والبحرية وتقديم أرقى الخدمات لهم.

حضر اللقاء مدير جوازات منطقة تبوك العميد سمير بن إبراهيم العليط.

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