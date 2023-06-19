أمير تبوك يقف على الجهود المبذولة لخدمة الحجاج بمنفذ حالة عمار

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يقف الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار بعد غد الأربعاء، على مختلف الخدمات والتسهيلات التي جندتها القطاعات الحكومية في مدينة الحجاج بالمنفذ والمقدمة لحجاج بيت الله الحرام القادمين لأداء فريضة الحج من مختلف الدول عبر منفذ حالة عمار.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وبمتابعة وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، لخدمة ضيوف الرحمن منذ اللحظة الأولى من وصولهم إلى منافذ السعودية البرية والجوية والبحرية.
من جهته، تواصل الجهات المشاركة في لجنة أعمال الحج بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار بمنطقة تبوك، وبإشراف مباشر من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمنفذ، أعمالها بتوفير كل الإمكانيات والسبل لخدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر المنفذ من مختلف الجنسيات، وتقديم خدمات جليلة ومتنوعة، وسط منظومة خدمية متكاملة وبتنسيق تام وإستراتيجية أداء رفيعة المستوى على مدار الساعة.