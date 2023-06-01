أمير تبوك يهنئ نادي الاتحاد

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هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، رئيس نادي الاتحاد بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على بطولة دوري روشن للمحترفين.
وقال أمير تبوك في برقية تلقّاها رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار بن عبدالله الحائلي: يطيب لنا بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على بطولة دوري روشن للمحترفين 2022-2023 ، أن أُعرب لكم وللجهاز الفني والإداري واللاعبين والجماهير عن خالص التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز، متمنياً لكم مزيد من التوفيق.
من جانبه أعرب رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك على هذه التهنئة الذي اعتادها الجميع في الوسط الرياضي من سموه الكريم كأحد الرموز الرياضية الهامة في الوطن.