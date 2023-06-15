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أم تعود للدراسة بعد 13 سنة وتتخرج مع ابنتها من جامعة القصيم

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٣ صباحاً
أم تعود للدراسة بعد 13 سنة وتتخرج مع ابنتها من جامعة القصيم
المواطن - فريق التحرير

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في خطوة ملهمة، قررت منى الحربي أن تعود إلى الصفوف الدراسية من جديد بعد غياب دام نحو الـ 13 عامًا، ليقدر الله أن تجتمع مع ابنتها في نفس المقعد ونفس الصف.

شغف العلم

تحت ظل جامعة القصيم، استعادت الطالبة الأم شغفها وحلمها من جديد، معبرة عن فخرها بقرارها الذي تأخر لسنوات، إلا أنه كان لها لذة وفرحة مختلفة رفقة ابنتها في نفس التخصص ونفس الجامعة.

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فخر واعتزاز

بدورها، عبرت الابنة الجوهرة الحربي خلال لقاء عبر قناة الإخبارية، عن فخرها واعتزازها بوالدتها، مشيرة إلى أن الجميع في الجامعة لم يكن يعلم أن منى الحربي والدتها، وكانا مثل الصديقتين، حتى أخبرتهم أنها والدتها؛ حتى لا تتعرض لمضايقات من أحد أو مزاح، لافتة أن شعورها لا يوصف بوجود والدتها معها في نفس الجامعة ونفس التخصص، إذ يتقاسمان جميع أوقاتهما سويًّا في المقاعد الأكاديمية، والممرات، فضلًا عن المذاكرة في المنزل.

فيما أشارت منى الحربي إلى أنها لم يكن يخطر ببالها أنها ستكمل دراستها الجامعية بعد سنوات، إلا أن شغفها بالعلم والنجاح، وإيمانها بأن العمر مجرد رقم، شدت رحالها وحزمت حقيبتها وانطلقت نحو رحلتها بكل حب.

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