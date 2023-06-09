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هو الأول من نوعه في الأردن

أم كلثوم تطل على عشاقها بالأردن عبر الهولوغرام

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٢ مساءً
أم كلثوم تطل على عشاقها بالأردن عبر الهولوغرام
المواطن - فريق التحرير

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أطلت “كوكب الشرق” أم كلثوم، يوم الخميس، على عشاقها في العاصمة الأردنية عمان، في حفل هولوغرام هو الأول من نوعه في الأردن، وسط تصفيق وهتاف الجماهير.

تألقت بأجمل أغانيها

وحضر الحفل، المئات في قصر الثقافة، حيث تألقت فيه “الست” بأجمل أغانيها، بدءًا من الأطلال وسيرة الحب وإنت عمري وأمل حياتي، وغيرها.

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ويستعد عدد من النجوم لإحياء حفلات غنائية في الأردن، حيث تحيي النجمة لينا شاماميان حفلاً في العاصمة الأردنية، بالمدرج الروماني، يوم 16 يونيو، يليها الفنان اللبناني مارسيل خليفة، الذي يشارك ضمن موسم حفلات عمان الصيفي.

كما يحيي الفنان اللبناني وائل كفوري في مدينة العقبة، في 23 حزيران، حفلاً غنائياً.

حفلات لفنانين

وسيشهد عيد الأضحى عدة حفلات لفنانين، مثل معين شريف، ورضا، وتامر حسني، وفايا يونان، وهبة طوجي، في مدينة البتراء.

وسيحيي الفنان العراقي كاظم الساهر، في 13 يوليو، حفلًا غنائيًا ضخمًا، فيما تلتقي النجمة اللبنانية ماجدة الرومي جمهورها الأردني مساء اليوم التالي.

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